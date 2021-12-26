В Череповецком районе введён режим ЧС

На территории Уломского сельского поселения Череповецкого района введён режим ЧС.Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области, пояснил, что причина в участившихся случаях аварийного веерного отключения электроэнергии в населённых пунктах.
На территории Уломского сельского поселения Череповецкого района введён режим ЧС.Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области, пояснил, что причина в участившихся случаях аварийного веерного отключения электроэнергии в населённых пунктах.
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