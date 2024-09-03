С грустным лицом и в невзрачном кардигане: после скандала с разводом Алсу Анастасия Решетова сторонится прессы

После скандала с разводом Алсу Анастасия Решетова сторонится прессы Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП В Москве состоялась светская премьера сериала «Комбинация», который станет доступен к просмотру с 6 сентября в онлайн-кинотеатре Wink.