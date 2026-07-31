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Новости Тамбова

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Радоницу в Тамбовской области сделали официальным выходным с 2027 года

Радоницу в Тамбовской области сделали официальным выходным с 2027 года

Фото: Тамбовская областная Дума Читайте также: Союз промышленников поддержал День благотворительного труда в Тамбовской области (сегодня, 11:39) На АЗС Тамбовской области разрешили продавать бензин в канистры (сегодня, 11:27) За две недели до конца расчистки Цны остался только один земснаряд (сегодня, 10:59) Однако ещё одного выходного в календаре 2026 года не появится: Радоница уже отмечалась 21 апреля.

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