В день обретения мощей преподобного Серафима Саровского, 1 августа 2026 года, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением, в котором назвал создание советского ядерного оружия божественным промыслом, остановившим планы врагов по уничтожению России.