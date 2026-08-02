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Аргументы недели

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Патриарх Кирилл дал понять, что атомная бомба – это замысел Божий

Патриарх Кирилл дал понять, что атомная бомба – это замысел Божий

В день обретения мощей преподобного Серафима Саровского, 1 августа 2026 года, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением, в котором назвал создание советского ядерного оружия божественным промыслом, остановившим планы врагов по уничтожению России.

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