Депутат Рады на фактах показал безграничное словоблудие Фёдорова

Отправленный в отставку министр обороны Украины Михаил Федров, восстановить котрого требует «картонный майдан», при своем назначении брал на себя обязанность разработать и реализовать так называемую мобилизационную реформу, но так и не смог решить этот вопрос.
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