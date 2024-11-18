Компоненты AMD снова позволили создать самый мощный суперкомпьютер в мире. El Capitan приближается к 2 ExaFLOPS

Рейтинг самых производительных суперкомпьютеров Top500 обновился, и в нём теперь новый лидер. фото: HP Формально представленный ещё в марте 2020 года суперкомпьютер El Capitan на компонентах AMD наконец-то введён в строй, и именно он возглавил рейтинг, сместив систему Frontier, которая лидировала с начала 2022 года.