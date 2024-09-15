Принц Гарри отпразднует свое 40-летие без Меган Маркл

15 сентября младший наследник британского короля Карла III, принц Гарри, отметит свое 40-летие. В этот знаменательный день Гарри решил сначала провести время в узком семейном кругу со своей супругой, актрисой Меган Маркл, и детьми: 5-летним Арчи и 3-летней Лилибет в их роскошном поместье в Монтесито, стоившем 11 миллионов фунтов стерлингов.