В Минобороны рассказали о заставшей ВСУ врасплох атаке российских штурмовиков с тыла

Российские штурмовики под командованием старшего сержанта Сергея Куфтырева неожиданно атаковали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) с тыла, застав их врасплох и вынудив оставить укрепленный опорный пункт.
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