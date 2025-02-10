За имитацию государственных наград могут ввести штрафы до 100 тысяч рублей

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») направил в правительство РФ законопроект, предлагающий ввести штрафы за изготовление, продажу и приобретение знаков, имитирующих государственные награды.
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