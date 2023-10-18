Россиянам предложили копить на жилье по-новому

В банках могут появиться специальные сберегательные счета для улучшения жилищных условий. Кредитным организациям они выгодны тем, что можно будет заранее оценить будущих ипотечных заемщиков, а гражданам гарантируется полное возмещение целевых накоплений отдельно от страхования других вкладов в банке.