Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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10 изменений, которые могут произойти с нашим телом спустя век

10 изменений, которые могут произойти с нашим телом спустя век

Каждый год уровень воды на Земле повышается на три с половиной миллиметра. Поэтому трудно не задаться вопросом: а что, если в конечном итоге мы будем жить под водой? Есть прямые доказательства того, что люди могут к этому приспособиться.

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