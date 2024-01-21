10 изменений, которые могут произойти с нашим телом спустя век

Каждый год уровень воды на Земле повышается на три с половиной миллиметра. Поэтому трудно не задаться вопросом: а что, если в конечном итоге мы будем жить под водой? Есть прямые доказательства того, что люди могут к этому приспособиться.
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