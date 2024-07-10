ЮФ: Русские рассказали свою правду об отдыхе в Азербайджане

Туристы из России, посетившие Азербайджан, поделились своими впечатлениями о стране. В разговоре с изданием «Южный Федеральный» они отметили положительные изменения в различных сферах жизни страны, включая туризм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии