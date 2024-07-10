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ЮФ: Русские рассказали свою правду об отдыхе в Азербайджане

ЮФ: Русские рассказали свою правду об отдыхе в Азербайджане

Туристы из России, посетившие Азербайджан, поделились своими впечатлениями о стране. В разговоре с изданием «Южный Федеральный» они отметили положительные изменения в различных сферах жизни страны, включая туризм.

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