Россиянам дали советы, как обезопасить свои вклады

Мошенники часто выдают себя за сотрудников банков или госучреждений, пытаясь получить ваши личные данные и информацию о счетах, предупредил в беседе с RT руководитель по информационной безопасности финансового маркетплейса «Сравни» Никита Блисс.
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