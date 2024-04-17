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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вот и все, ребята». Юсуф Нуркич подколол «Уорриорз» после завершения сезона для команды

Центровой «Финикса» выложил в соцсетях гифку с финальными титрами мультфильмов серии Looney Tunes и знаменитой фразой «Вот и все, ребята».

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