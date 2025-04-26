Нацелились на Бельгию: заявления спикера Босмы о разделении страны Евгения КомароваЗаявление спикера палаты представителей голландского парламента Мартина Босмы показывает, что Бельгию предложили разделить между Францией и Нидерландами.
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