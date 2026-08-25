Канье Уэста стали слушать на 58% чаще после новостей о концерте в Санкт-Петербурге

Число прослушиваний треков Kanye West в сервисе «КИОН Музыка» выросло на 58% по сравнению с предыдущей неделей С 17 по 24 августа число прослушиваний треков Канье Уэста (Ye) в сервисе «КИОН Музыка» выросло на 58% по сравнению с предыдущей неделей.
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