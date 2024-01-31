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«Национальная медиа группа» создала подразделение для съемок документальных фильмов

«Национальная медиа группа» создала подразделение для съемок документальных фильмов

«Национальная медиа группа» (НМГ) объявила о создании нового структурного подразделения «НМГ Док». В задачи подразделения будет входить создание документальных фильмов и сериалов, передает пресс-служба НМГ.

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