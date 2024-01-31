«Национальная медиа группа» создала подразделение для съемок документальных фильмов

«Национальная медиа группа» (НМГ) объявила о создании нового структурного подразделения «НМГ Док». В задачи подразделения будет входить создание документальных фильмов и сериалов, передает пресс-служба НМГ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии