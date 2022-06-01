Поток офицеров Пентагона на Украину: к чему готовят Одессу, Николаев, Запорожье, Харьков

Поток иностранцев на Украину — «ленд-лиз» по поставке живой силы — в эти дни делится на две категории, почти по словам полковника Кольта, «на тех, кто стреляет, и тех, кто копает» Первая категория разношёрстная и включает в себя много подвидов, в которых и точечные специалисты, и классические «рыцари плаща и кинжала», и «джентльмены удачи» самого широкого профиля — это бойцы/операторы частных военных компаний и сообществ, залегендированные под них военные и спецслужбисты, непосредственно военнослужащие стран НАТО и других государств, отправленные воевать против русских по секретным программам в рамках оперативных (созданных под боевую операцию на Украине) подразделений.