Под Белгородом при атаках дронов пострадали семь человек

В Белгородской области при налетах БПЛА пострадали семь мирных жителей, в том числе двое подростков, сообщает в Telegram-канале оперштаб Белгородской области.
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