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Business Daily

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Ford Kuga Plug-In Hybrid: автомобиль, который умеет менять настроение

Ford Kuga Plug-In Hybrid: автомобиль, который умеет менять настроение

Утром — тихий городской кроссовер на электротяге, вечером — автомобиль, готовый отправиться далеко за пределы города.

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