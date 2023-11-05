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Ужас Зеленского: Русские ракеты равняют с землей штабы ВСУ

Ужас Зеленского: Русские ракеты равняют с землей штабы ВСУ

ВСУ фиксируют беспрецедентный рост наших воздушных атак Константин Ольшанский Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Ремонтный завод в Одессе и склады боеприпасов в Миргороде стали приоритетными целями для новой волны российских ракетных атак.

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