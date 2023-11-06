Что происходит? Депутата городской думы Шахт Литвинова экстренно госпитализировали в Москве

Народный избранник из Ростовской области находится в столице по работе.Стало известно о том, что депутата городской думы города Шахты Ростовской области Вадима Литвинова экстренно госпитализировали в московскую клинику с подозрением на инсульт.
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