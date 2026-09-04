Песков подтвердил: предпосылок для мира на Украине пока нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не существует конкретных предпосылок для мирного урегулирования на Украине.
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