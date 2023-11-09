Аршавин: Американские, английские и немецкие компании диктуют свои условия в футболе

Член правления и бывший полузащитник футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Андрей Аршавин рассказал о печальном положении дел в российском футболе из-за санкций в связи со специальной военной операцией.
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