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Мировое обозрение

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Вместо кешбэка и бесплатного Wi-Fi: в Китае начали повсюду раздавать ИИ-токены

Вместо кешбэка и бесплатного Wi-Fi: в Китае начали повсюду раздавать ИИ-токены

Токены искусственного интеллекта, еще недавно бывшие сугубо технической категорией для разработчиков, в Китае превратились в полноценный маркетинговый инструмент и даже в элемент финансовой инфраструктуры.

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