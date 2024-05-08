Военные ВС РФ восстановили памятник воинам Великой Отечественной войны в ДНР

Скриншот видео Военные танковой бригады группировки войск "Восток" приступили к восстановлению памятника в честь советских воинов — участников Великой Отечественной войны (ВОВ) в одном из населенных пунктов ДНР.
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