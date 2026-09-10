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Царьград

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Семенович и Буланова поссорились из-за новой песни на концерте

Семенович и Буланова поссорились из-за новой песни на концерте

Анна Семенович и Татьяна Буланова на грани разрыва отношений из-за новой песни. Оба певца получили демоверсию трека и конфликт за кулисами концерта обострился, несмотря на попытки мужа Булановой разрешить спор.

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