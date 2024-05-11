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Осака впервые с 2019-го выиграла три подряд матча на грунте

Осака впервые с 2019-го выиграла три подряд матча на грунте

Наоми Осака победила №11 Дарью Касаткину в третьем круге в Риме – 6:3, 6:3. Касаткина – самая высокорейтинговая соперница, которую Осака обыграла после возвращения из декрета.

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