Хитовые белорусские кроссоверы Belgee X50 и X70 вновь подорожали в России — уже второй месяц подряд

Популярные кроссоверы Belgee X50 и X70 подорожали в России 1 октября на 38 тыс. рублей сразу после вступления в силу новых ставок утильсбора, а сейчас цены вновь повышены, но на этот раз прибавка более существенная 57—70 тыс.