В Челябинске закроют движение трамваев до железнодорожного вокзала

Трамваи №3, №5, №7, №16, №22 в Челябинске временно изменят свои маршруты. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на участке Цвиллинга от Труда до Вокзала временно ограничивается движение трамваев в вечернее время, что позволит расширить ночные окна для проведения работ и ускорить замощение трамвайных путей тротуарной плиткой.