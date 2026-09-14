Lioness Star Zoe Saldaña's Acting Debut Was On One Of The Most Popular Procedurals Ever

Long before Zoe Saldaña became Hollywood royalty via the "Avatar" and "Guardians of the Galaxy" franchises, she appeared in a long-running police procedural.
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