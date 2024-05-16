Позиции ВСУ сровняли так, что хоронить не надо. Сводка СВО на утро 16 мая

Под Харьковом бои не утихают, а, наоборот, разгораются с новой силой. По информации Министерства обороны, подразделения группировки войск «Север» продолжают наносить массированные артиллерийские удары по вражеским позициям в Харьковской области.
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