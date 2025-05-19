Мэр Мариуполя рассказал о восстановлении города

МАРИУПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Силы на восстановление Мариуполя были максимально быстро мобилизованы со всех территорий России, сообщил РИА Новости мэр города Олег Моргун к годовщине освобождения Мариуполя.
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