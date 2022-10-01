В Дальневосточном ВОКУ прошли праздничные мероприятия в честь Дня Сухопутных войск

В течение всего периода работы выставки на сцене парка «Патриот» проходило выступление самодеятельных творческих коллективов ДВОКУ, Амурского казачьего колледжа, а также артистов из Амурской области.
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