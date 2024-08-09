В Актау проверили рекламные тексты и меню кафе и ресторанов

Актауский городской отдел внутренней политики и развития языков провел очередную проверку по изучению текстов объявлений и рекламы объектов предпринимательства на территории города, сообщает пресс-служба акимата города.
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