Наземная бомба GLSDB для Украины

Согласно сообщениям западных источников, усовершенствованные версии наземных бомб малого диаметра (Ground-Launched Small Diameter Bomb, GLSDB) входят в число вооружений, которые будут отправлены на Украину после того, как США возобновили военную помощь и обмен разведданными с Киевом.