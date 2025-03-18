Наземная бомба GLSDB для Украины

Согласно сообщениям западных источников, усовершенствованные версии наземных бомб малого диаметра (Ground-Launched Small Diameter Bomb, GLSDB) входят в число вооружений, которые будут отправлены на Украину после того, как США возобновили военную помощь и обмен разведданными с Киевом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии