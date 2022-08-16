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Блок НАТО двигается на Восток

Так называемый коллективный Запад, целенаправленно разваливает систему европейской безопасности, сколачивает всё новые военные альянсы, заявил Владимир Путин в послании к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.

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