Ветераны СВО с 2025 года смогут пользоваться центрами реабилитации Соцфонда РФ

До сих пор такими центрами могли пользоваться только люди, получившие травмы на производстве С 2025 года ветераны СВО смогут проходить медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в реабилитационных центрах Социального фонда России.
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