Как добраться до Байкала: мой личный разбор всех маршрутов и нюансов

Когда я впервые всерьез задумалась о путешествии на озеро, которое в моем воображении рисовалось чем-то средним между космическим пейзажем и морским простором, самым сложным оказался даже не выбор сезона, а понимание логистики.
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