Туризм и География
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Туризм и География

37 подписчиков

Как добраться до Байкала: мой личный разбор всех маршрутов и нюансов

Как добраться до Байкала: мой личный разбор всех маршрутов и нюансов

Когда я впервые всерьез задумалась о путешествии на озеро, которое в моем воображении рисовалось чем-то средним между космическим пейзажем и морским простором, самым сложным оказался даже не выбор сезона, а понимание логистики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии