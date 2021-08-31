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В Белгороде открыли Многофункциональный информационно-технологический центр

В Белгороде заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак, первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров, первый заместитель губернатора Белгородской области Евгений Мирошников и генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский дали старт работе современного Многофункционального информационно-технологического центра филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго».

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