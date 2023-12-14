Гигель предлагает повысить статус лесного семеноводства

Необходимо включить воспроизводство лесов в Стратегию продовольственной безопасности РФ. Об этом заявила сенатор Татьяна Гигель на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных лесному семеноводству и воспроизводству лесов, которые состоялись 14 декабря Гигель напомнила, что одной из целей стратегии является развитие отечественного семеноводства.
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