«Сказали, что меня в Марокко разыскивают». Черчесов — о вариантах продолжения карьеры

Станислав Черчесов рассказал, что у него было множество вариантов продолжения карьеры. Новый главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов рассказал, что у него было много вариантов продолжения карьеры и намекнул, что им интересовались даже в сборной Марокко.