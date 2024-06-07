«Сказали, что меня в Марокко разыскивают». Черчесов — о вариантах продолжения карьеры

Станислав Черчесов рассказал, что у него было множество вариантов продолжения карьеры. Новый главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов рассказал, что у него было много вариантов продолжения карьеры и намекнул, что им интересовались даже в сборной Марокко.
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