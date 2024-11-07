Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Почему на Украине просят Трампа сменить «просроченного» диктатора Зеленского

Почему на Украине просят Трампа сменить «просроченного» диктатора Зеленского

Буквально на следующий день после того, как стали известны итоги президентских выборов в Соединенных Штатах, в Киеве обратились к новоизбранному Дональду Трампу с призывом «помочь» в проведении перевыборов президента и парламента на Украине.

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