Почему на Украине просят Трампа сменить «просроченного» диктатора Зеленского

Буквально на следующий день после того, как стали известны итоги президентских выборов в Соединенных Штатах, в Киеве обратились к новоизбранному Дональду Трампу с призывом «помочь» в проведении перевыборов президента и парламента на Украине.
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