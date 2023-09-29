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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрий Каминский: «Считаю, что для мирового биатлона Латыпов был бы интересен, так как при условии еще небольшого прогресса он бы дал бой Бо»

– Допустима ли вообще постановка вопроса, как объявили в ОКР, что спортсмены, которые не поедут на Олимпиаду, получат компенсацию на основании результатов на прошлых Играх? Да и в целом в нашем спорте такая ситуация – завалить деньгами тех, кто не будет участвовать.

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