Лондон достал из шкафа старые скелеты

МП

Михаил Пантюхин

Я не фашист, но то, что делают эти мрази звери, им пожизненное однозначно, но чтобы были ужесточены меры содержания! А что касаемо бритов, то это страна от одного посейдона исчезнет дым от ветра, с ними никаких дип.отношений не нужно, этих мразей нужно судить за все преступления, как и пиндосов и их проституток!!! Эти мрази не остановятся никогда, а вот Россия это сделать может, и посадить их в "отэль" чёрный дельфин, чтобы с ума сошли мрази позорные!!! Тем более места в отеле для них забронированы!