Теракт в Москве: таджикский след ведет к британцам Лондон достал из шкафа старые скелеты Чудовищная трагедия в Крокус Сити Холл имеет очень глубокие корни и далеко идущие последствия.
Лондон достал из шкафа старые скелеты
Комментарии
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Евгений МакЛауд
чиновники которых так не мог трогать путин создали прекрасную базу для террористов в России, завезя как считают эксперты порядка 16 миллионов мигрантов. англия виновата, ага, угу.
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54 мин.
МП
Михаил Пантюхин
Я не фашист, но то, что делают эти мрази звери, им пожизненное однозначно, но чтобы были ужесточены меры содержания! А что касаемо бритов, то это страна от одного посейдона исчезнет дым от ветра, с ними никаких дип.отношений не нужно, этих мразей нужно судить за все преступления, как и пиндосов и их проституток!!! Эти мрази не остановятся никогда, а вот Россия это сделать может, и посадить их в "отэль" чёрный дельфин, чтобы с ума сошли мрази позорные!!! Тем более места в отеле для них забронированы!
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49 мин.
Василий Целовальников
Как бы нам, проредить МИ-6? Тогда у них бы, снизилось желание, лезть в Российские дела!!!
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11 мин.
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