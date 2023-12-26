Кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект о мобилизации и военном учете

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект о мобилизации. В нем содержатся в том числе положения об электронных повестках, поражении в правах уклонистов, отмене ограничений годности к службе и снижении призывного возраста, передает «Громадське».
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