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Добрый Мир

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Судьба F-16 на Украине: Русскому депутату хватило одного слова

Судьба F-16 на Украине: Русскому депутату хватило одного слова

Boris Roessler/dpa/GloballookpressСегодня 1,5K прочитали Одним словом описал русский депутат Госдумы Заварзин судьбу американских самолётов F-16 на Украине.

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Комментарии
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михаил некрасов
Поживем и увидим..конечно в Гроб.
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