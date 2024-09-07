https://dzen.ru/video/watch/66dc178793989338f10b610e?share_to=telegram последствия обстрела территории ТМО "Семья и здоровье" в центре Горловки Донецкая группа новостей.
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https://dzen.ru/video/watch/66dc178793989338f10b610e?share_to=telegram последствия обстрела территории ТМО "Семья и здоровье" в центре Горловки Донецкая группа новостей.
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