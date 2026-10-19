Мэру французского города Ольнуа-Эмери 78 лет. Бернар Боду приехал на Западный берег реки Иордан с мирной миссией — поддержать палестинских фермеров во время сбора оливок.
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Чё за лажа? Прутьями? ЖЕЛЕЗНЫМИ? А мины у них там не было? "Рогатой"? морской? Учебной?... Все страньше и страньше