Эквадор: двое туристов из Кито, которые были похищены под дулом пистолета на авенидас Марискаль Сукре и Мачалилья в Пуэрто-Лопесе, провинция Манаби, 2 августа, были найдены застреленными на шоссе E15 в округе Мангларалто, провинция Санта-Елена, 5 августа.